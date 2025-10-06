Incendio nella notte alla Teksid di Carmagnola: i vigili del fuoco lavorano per tutta la notte

Incendio nella notte all’interno dello stabilimento Teksid Aluminium di Carmagnola. Il rogo, divampato intorno alle 22, ha richiesto l’intervento di nove squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Torino ed è stato circoscritto e messo in sicurezza solo alle prime ore dell’alba.

Sul posto anche Arpa Piemonte

Sul posto è intervenuta anche Arpa Piemonte, che ha avviato controlli ambientali sulla qualità dell’aria nei dintorni dell’area interessata. Le operazioni di monitoraggio sono tuttora in corso.