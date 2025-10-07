 / Fotogallery

Fotogallery | 07 ottobre 2025, 19:52

Volley A1/F: Antropova incanta Villafranca Piemonte [FOTO]

L’opposta della nazionale italiana mette a terra 30 punti. Preoccupazione nelle fila Monviso Volley per l’infortunio di Battistoni

Antropova (Foto di Christian Bosio)

Antropova (Foto di Christian Bosio)

Ha messo a terra 30 palloni, con 6 dei 7 ace di Scandicci, ed è stata anche la migliore a muro di tutte e due le squadre. Ekaterina Antropova ha incantato il pubblico di Villafranca Piemonte trascinando la Savino Del Bene a una vittoria da 3 punti, che è stata seriamente messa a rischio da un quarto set giocato dalla Wash4green Monviso Volley con il coltello tra i denti.
La partita di ieri sera ha dato indicazioni contrastanti per la formazione padrona di casa. Il primo (19-25) e terzo set (15-25) non sono stati particolarmente brillanti, seppure nel primo ci sia stata una buona reazione finale che ha dato la spinta per vincere un combattuto secondo parziale (26-24). Spinta che è mancata per un soffio nel quarto, quando è stata Scandicci a spuntarla per 24-26.
Nel secondo set si è registrato anche l’infortunio della palleggiatrice della Monviso Ilaria Battistoni, che dopo un salvataggio e un palleggio, ha iniziato a zoppicare e ha chiesto il cambio, andando negli spogliatoi. Uno stop che preoccupa non poco, perché nel 2024 la giocatrice aveva riportato un brutto infortunio al ginocchio, con la rottura del crociato che l’aveva tenuta fuori 8 mesi. La subentrante Bridi si è comunque disimpegnata egregiamente, spingendo anche al servizio.

Tornando ai numeri, il bilancio finale parla di 100 punti per le ospiti, 16 in più della Monviso: se le padrone di casa fanno meglio in attacco (53 a 47), pagano i numerosi errori (19 contro 30) e 16 muri contro 6. Sono comunque 4 le giocatrici in doppia cifra: Malual (20 punti), Davyskiba (15), Dodson (13) e D’Odorico (10).

Il prossimo avversario sarà decisamente di un’altra portata: la Cbf Balducci Hr Macerata che ha perso l’esordio in casa con Cuneo, in una rocambolesca partita finita al tie-break, dove ha sprecato 3 match point. L’appuntamento è per domenica 12, alle 17, al Palasport marchigiano Fontescodella.

Le padrone di casa esultano per un punto (Foto di Christian Bosio)

Le padrone di casa esultano per un punto (Foto di Christian Bosio)

Malual cerca di evitare il muro (Foto di Christian Bosio)

Malual cerca di evitare il muro (Foto di Christian Bosio)

D'Odorico attacca contro Weitzel e Ognjenovic (Foto di Christian Bosio)

D'Odorico attacca contro Weitzel e Ognjenovic (Foto di Christian Bosio)

Weitzel contro il muro di D'Odorico e Dodson (Foto di Christian Bosio)

Weitzel contro il muro di D'Odorico e Dodson (Foto di Christian Bosio)

Attacco di Davyskiba (Foto di Christian Bosio)

Attacco di Davyskiba (Foto di Christian Bosio)

La squadra a rapporto da coach Marchiaro (Foto di Christian Bosio)

La squadra a rapporto da coach Marchiaro (Foto di Christian Bosio)

Il presidente della Monviso Volley Enrico Galleano (Foto di Christian Bosio)

Il presidente della Monviso Volley Enrico Galleano (Foto di Christian Bosio)

L'esultanza di Akrari (Foto di Christian Bosio)

L'esultanza di Akrari (Foto di Christian Bosio)

Il pubblico e i Pinerolo Boys (Foto di Christian Bosio)

Il pubblico e i Pinerolo Boys (Foto di Christian Bosio)

Marco Bertello

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium