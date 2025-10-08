 / Attualità

Attualità | 08 ottobre 2025, 17:06

Un pulmino grazie al Wheila Weekend: 5.000 euro per ‘Libertà e coraggio’

Sono state ufficialmente consegnate all’associazione, che si occupa di promuove l’attività sportiva tra le persone con disabilità intellettiva, le donazioni raccolte durante l’evento di giugno a Bibiana

La consegna dell’assegno

La consegna dell’assegno

Con 5.000 euro contribuiranno all’acquisto di un pulmino per facilitare gli spostamenti necessari a partecipare ai tornei. Mercoledì 1° ottobre, in occasione della ‘Corri in Giallo’ di Piscina, sono state ufficialmente consegnate all’associazione ‘Libertà e coraggio’ le donazioni raccolte durante il Wheila Weekend che si è svolto a giugno a Bibiana. “L’associazione promuove l’attività sportiva tra le persone con disabilità intellettiva partecipando a tornei e campionati in giro per l’Italia. Per questo le famiglie spesso si trovano ad affrontare dei costi non indifferenti per i trasporti” spiega Andrea Allasia, uno degli organizzatori del Wheila Weekend che ogni anno sostiene un progetto benefico.

Per questo la scelta, quest’anno, è caduta su ‘Libertà e coraggio’: “Con ciò che abbiamo raccolto durante il nostro evento aiuteremo l’associazione a comperare un mezzo per gli spostamenti così si ridurranno i costi per le famiglie e i giovani potranno spostarsi tutti assieme” conclude.

Elisa Rollino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium