Martin Scorsese: tutto l'affetto dei fan torinesi sul red carpet davanti alla Mole

Un red carpet attesissimo quello per Martin Scorsese. Il regista americano, accompagnato dalla figlia Francesca Scorsese, da Willem Dafoe, Dante Ferretti e Giuseppe Tornatore, ieri aveva già ritirato il Premio Stella Mole per una serata che ha fatto riscoprire il lato più glamour di Torino, come già era stato per Tim Burton.

Oggi ha sfilato davanti alla Mole, prima di tenere la masterclass in cui ha parlato della sua carriera, ma anche del legame con Cabiria, il primo kolossal della storia di cui è da sempre fan, un'opera che secondo Scorsese "ha cambiato la storia del cinema".

L'affetto dei fan torinesi

I fan torinesi già ieri avevano sperato di strappare un selfie o un autografo con il cineasta, ma hanno dovuto attendere la giornata di oggi che per fortuna si è rischiarata e ha permesso la sfilata di Scorsese sul red carpet senza pioggia, per cui si sarebbe rischiato di annullare l'evento.

In centinaia, giovani e meno giovani, si sono assembrati davanti alle transenne per scattare una foto, vedere da vicino e chiedere un autografo a Scorsese.

La rassegna monografica

L'artista dopo aver tenuto la masterclass si sposterà al Cinema Massimo dove sarà proiettato il film Toro Scatenato, il primo di una rassegna interamente a lui dedicata che si svolgerà dall'11 al 13 ottobre e che vedrà in calendario Taxi Driver, Alice non abita più qui, New York New York.