Il Cacao cerca un futuro, ma per ora regna il degrado. E si cucina vicino a materiali infiammabili [VIDEO]

Da tempio della movida torinese a simbolo del degrado urbano. L’ex Cacao, in viale Ceppi 6, è ormai ridotto a un guscio vuoto infestato da sporcizia, senzatetto e tossicodipendenti. Chiuso da anni, trasformato in rifugio di fortuna, il locale è diventato una ferita aperta nel cuore del Valentino.

Vetri rotti, vandalismi, rifiuti ovunque. E un via vai sospetto tra l’ex discoteca e le aree di cantiere adiacenti, legate alla riqualificazione di Torino Esposizioni. Una parte della struttura, infatti, è oggi usata come magazzino per i lavori nel V Padiglione.

Fuochi a terra, rischio sicurezza

A denunciarne il continuo degrado è ancora una volta il consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao che ha diffuso sui suoi canali un video dove si vedono persone cucinare con fuochi a terra vicino a materiali infiammabili.



"Il Comune deve intervenire subito - ha detto Firrao -, prima che oltre al degrado si arrivi a un vero rischio per la sicurezza e a possibili incendi che metterebbero in pericolo tutto il parco”.

Nessuna discoteca



Tra due settimane il destino dell’ex Cacao verrà discusso in Commissione comunale.

Di certo c’è che chi ancora sperava di tornare a ballare tra le arcate del Cacao, dovrà farsene una ragione: il locale non riaprirà. Né ora, né mai. Lo ha chiarito l’amministrazione: nessuna discoteca, nemmeno nel 2026. E non si tratta solo di tempi lunghi, il nodo è strutturale.

L’edificio è zeppo di abusi edilizi: muretti, tettoie, aree porticate realizzate senza autorizzazioni. Tutto da demolire o sanare, prima ancora di pensare a un bando per la gestione.

Per ora tutto fermo

"È ora di dare una nuova vita a questo spazio, con qualunque funzione si scelga, ma in ogni caso viva, non abbandonata”, tuona Firrao contro l’amministrazione.

Per ora, tutto fermo. Il Comune è ancora alle prese con l’eterno rebus: che farsene dell’ex Cacao? Come ha ammesso nei giorni scorsi l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, prima di qualsiasi decisione bisognerà aspettare la fine dei lavori nel V Padiglione — prevista, forse, per il primo trimestre del 2026. Fino ad allora, l’ex discoteca resta congelata nello stato attuale, fatto di incuria e abbandono. In attesa di un futuro.



