Bolaffi, asta da record per il gioiello di famiglia della nonna: venduto a oltre 2,2 milioni di euro

È stato aggiudicato alla straordinaria cifra di 2,260 milioni di euro l’anello “Trombino” Bulgari caratterizzato da un raro diamante rosa di oltre 3 carati, protagonista assoluto dell’asta di gioielli, in scena nel pomeriggio da Aste Bolaffi a Torino.



Oltre al diamante rosa di taglio rettangolare a gradini di 3,18 carati il gioiello presentava altri 64 diamanti taglio brillante rotondo e baguette, per un totale di 1,93 carati. Il cimelio di famiglia, tramandato dalla nonna alla giovane nipote, era stato indossato per anni e, data l’imponente dimensione della pietra, nonostante recasse la firma Bulgari, era stato ritenuto ingenuamente un semplice quarzo rosa. Solo la valutazione degli esperti della casa d’aste ne ha svelato la vera natura di diamante tra i più rari al mondo.

Dopo una serrata competizione tra oltre dieci potenziali compratori, che hanno partecipato all’asta collegati al telefono da tutto il mondo – in particolare da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Svizzera, paesi del Medio Oriente e Hong Kong – l’anello ha raggiunto un realizzo oltre le stime, a conferma del suo straordinario valore collezionistico.

Questo risultato rappresenta il secondo realizzo più alto mai ottenuto da un gioiello all’asta in Italia e il nuovo record assoluto nella storia di Aste Bolaffi, superando il precedente record stabilito, appena a maggio scorso, dall’opera dell’artista francese Fernand Léger.