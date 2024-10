Poco prima delle ore 15, a seguito di un incidente stradale, una vettura si è ribaltata in strada Comunale 54 a Pecetto, in direzione Eremo: il mezzo ha iniziato a perdere carburante e per evitare che prendesse fuoco, sono dovuti intervenire d'urgenza i pompieri.

Insieme a loro, per la messa in sicurezza del mezzo e della strada, sono giunti anche gli agenti della Polizia municipale.