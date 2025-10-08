 / Eventi

L’Intelligenza Artificiale si incontra con la vita quotidiana a Pinerolo

Prosegue al Tempio Valdese il ciclo di appuntamenti dedicati al tema ‘L’Intelligenza Artificiale e l’arte di essere umani’

Si parlerà di Intelligenza Artificiale e vita quotidiana domani, giovedì 9 ottobre, alle 20,30, al Tempio Valdese di via dei Mille a Pinerolo. Marina Geymonat, interverrà all’interno della rassegna sull’intelligenza Artificiale, organizzata dall’associazione culturale valdese ‘Ettore Serafino’ con il patrocinio del Comune. Geymonat è l’esperta nominata dal ‘Ministero delle Imprese e del Made in Italy’ (Mimit) per la strategia nazionale sull’Ai, ed è impegnata nello studio e nella promozione di uno sviluppo etico e innovativo delle tecnologie digitali. Il tema che affronterà è ‘L’Intelligenza Artificiale tra noi: dalla scienza ai nostri gesti quotidiani’.

L’incontro si inserisce in un percorso di riflessione e approfondimento aperto gratuitamente alla cittadinanza, con l’obiettivo di analizzare le opportunità legate all’uso dell’IA nella vita di tutti i giorni.

Martina De Mieri

