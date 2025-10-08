 / Politica

Politica | 08 ottobre 2025, 14:35

L’anima ambientalista del Pinerolese trova casa: nasce il circolo di Europa Verde

Lollino: “Mancava una forza che sostenesse in maniera convinta la difesa dell’ambiente”

La foto dopo la fondazione del nuovo circolo

Nel 2021 alle Comunali sulla scheda elettorale c’era la lista ‘Ambientalisti per Pinerolo’, ma il gruppo si era messo insieme per le elezioni e non aveva una struttura politica. Ieri sera, martedì 7 ottobre, invece, alla presenza dei referenti regionali e provinciali, è nato il circolo del Pinerolese di Europa Verde. I componenti sono una dozzina e i portavoce sono il chirurgo ortopedico Nicola Lollino (46 anni) e l’insegnante Nadia Caneva (50 anni).

“Mancava una forza che sostenesse in maniera convinta la difesa dell’ambiente. Anche se oggi si parla tanto di guerre, non bisogna dimenticarsi che i problemi ambientali non sono spariti – osserva Lollino –. Abbiamo capito che era il momento di testimoniare la nostra presenza, mettendo assieme personalità e competenze diverse, come Francesco Calliero, che è impegnato nel Bosco Urbano Partecipato, o Paolo Bertolotti, che si è battuto per la raccolta porta a porta dei rifiuti”.

Nelle scorse settimane, Europa Verde aveva già fatto sentire la sua presenza, anche senza l’ufficializzazione del circolo: “Avevamo fatto la festa in Val d’Angrogna con l’europarlamentare Benedetta Scuderi e lo scorso fine settimana uno spettacolo al Teatro Blu di Buriasco” riepiloga Lollino. Ora c’è l’intenzione di muoversi come a livello nazionale, con un coordinamento con Sinistra Italiana, seguendo il progetto dell’Alleanza Verdi Sinistra (Avs): “A breve ufficializzeremo la creazione di un coordinamento per lavorare insieme in vista delle elezioni politiche e delle Comunali di Pinerolo”.

Marco Bertello

