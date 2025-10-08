L’anima ambientalista del Pinerolese trova casa: nasce il circolo di Europa Verde

Nel 2021 alle Comunali sulla scheda elettorale c’era la lista ‘Ambientalisti per Pinerolo’, ma il gruppo si era messo insieme per le elezioni e non aveva una struttura politica. Ieri sera, martedì 7 ottobre, invece, alla presenza dei referenti regionali e provinciali, è nato il circolo del Pinerolese di Europa Verde. I componenti sono una dozzina e i portavoce sono il chirurgo ortopedico Nicola Lollino (46 anni) e l’insegnante Nadia Caneva (50 anni).

“Mancava una forza che sostenesse in maniera convinta la difesa dell’ambiente. Anche se oggi si parla tanto di guerre, non bisogna dimenticarsi che i problemi ambientali non sono spariti – osserva Lollino –. Abbiamo capito che era il momento di testimoniare la nostra presenza, mettendo assieme personalità e competenze diverse, come Francesco Calliero, che è impegnato nel Bosco Urbano Partecipato, o Paolo Bertolotti, che si è battuto per la raccolta porta a porta dei rifiuti”.

Nelle scorse settimane, Europa Verde aveva già fatto sentire la sua presenza, anche senza l’ufficializzazione del circolo: “Avevamo fatto la festa in Val d’Angrogna con l’europarlamentare Benedetta Scuderi e lo scorso fine settimana uno spettacolo al Teatro Blu di Buriasco” riepiloga Lollino. Ora c’è l’intenzione di muoversi come a livello nazionale, con un coordinamento con Sinistra Italiana, seguendo il progetto dell’Alleanza Verdi Sinistra (Avs): “A breve ufficializzeremo la creazione di un coordinamento per lavorare insieme in vista delle elezioni politiche e delle Comunali di Pinerolo”.