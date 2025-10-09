 / Attualità

Attualità | 09 ottobre 2025, 10:57

Crescere...un mattoncino alla volta con la prima edizione di GrugliascoFest Junior

L'appuntamento è domenica 12 ottobre, dalle 10 alle 18, presso il Parco Culturale "Le Serre"

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Amici del Modellismo APS organizza la prima edizione del GrugliascoFest Junior, un'iniziativa rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni. L'appuntamento è per domenica 12 ottobre, dalle 10 alle 18, presso il Parco Culturale "Le Serre", in via Lanza 31 a Grugliasco. 

Patrocinata dal Comune di Grugliasco e realizzata con la collaborazione della Proloco cittadina, della Società Le Serre, Il Giardino d'Altro tempo, il progetto Grugliascogiovani e l'animazione di Andrea Brikoso. L’iniziativa nasce per valorizzare il gioco come strumento di crescita, apprendimento e inclusione.

Durante la giornata si svolgeranno:

Costruzioni ed esposizioni a tema LEGO®, disegni, invenzioni e rivisitazioni artistiche realizzate da bambini e ragazzi.

Laboratori educativi, micro esperienze di cittadinanza attiva ed educazione stradale attraverso i mattoncini.

Una simpatica caccia al tesoro permetterà di trovare e fotografare i mattoncini nascosti per ricevere alcuni simpatici gadget.

Un’occasione unica per trascorrere una giornata diversa insieme alle famiglie, lontani dal digitale e immersi nel piacere del gioco.

Partecipazione gratuita per espositori e visitatori. 

Per informazioni: amicidelmodellismo@gmail.com

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium