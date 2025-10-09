Crescere...un mattoncino alla volta con la prima edizione di GrugliascoFest Junior

Amici del Modellismo APS organizza la prima edizione del GrugliascoFest Junior, un'iniziativa rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni. L'appuntamento è per domenica 12 ottobre, dalle 10 alle 18, presso il Parco Culturale "Le Serre", in via Lanza 31 a Grugliasco.

Patrocinata dal Comune di Grugliasco e realizzata con la collaborazione della Proloco cittadina, della Società Le Serre, Il Giardino d'Altro tempo, il progetto Grugliascogiovani e l'animazione di Andrea Brikoso. L’iniziativa nasce per valorizzare il gioco come strumento di crescita, apprendimento e inclusione.

Durante la giornata si svolgeranno:

Costruzioni ed esposizioni a tema LEGO®, disegni, invenzioni e rivisitazioni artistiche realizzate da bambini e ragazzi.

Laboratori educativi, micro esperienze di cittadinanza attiva ed educazione stradale attraverso i mattoncini.

Una simpatica caccia al tesoro permetterà di trovare e fotografare i mattoncini nascosti per ricevere alcuni simpatici gadget.

Un’occasione unica per trascorrere una giornata diversa insieme alle famiglie, lontani dal digitale e immersi nel piacere del gioco.

Partecipazione gratuita per espositori e visitatori.

Per informazioni: amicidelmodellismo@gmail.com