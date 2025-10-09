Il Museo delle Contadinerie compie 20 anni e festeggia all'Auditorium di Pino Torinese

Presso l’Auditorium di Pino Torinese, il Museo delle Contadinerie e della Cultura Materiale festeggerà 20 anni di storia. L'appuntamento è per domenica 26 ottobre alle ore 16 per un pomeriggio all'insegna di ricordi e di incontri, alla presenza della sindaca di Pino Torinese Alessandra Tosi, le autorità comunali, i Presidenti delle Associazioni pinesi e i rappresentanti di tutti gli Enti e Musei che hanno collaborato con il MuC in tutti questi anni.

Una parte del Museo prenderà vita durante il festeggiamento: venti oggetti, uno per ogni anno dalla sua nascita, saranno messi in mostra e ognuno racconterà la parte di storia, di cultura, di radici che rappresenta, spiegando a vario titolo l'identità e la storia del Museo delle Contadinerie e della sua comunità.

A seguire, il Museo è lieto di offrire un brindisi e un rinfresco a chi vorrà festeggiare con noi.

"Siamo felici di festeggiare i 20 anni del Museo delle Contadinerie, un punto di riferimento per la memoria di Pino Torinese e dei pinesi - dichiara la sindaca Alessandra Tosi -. Non dobbiamo dimenticare le nostre origini: il Museo delle Contadinerie ce lo ricorda ogni volta, tramandando oggetti importanti per ricostruire la nostra storia e la nostra identità, spiegando com'era la vita qui a partire dalla fine dell'800. La memoria passa dagli oggetti e, anche durante la festa, 20 manufatti tipici saranno scelti e esposti come simbolo del nostro passato".

Il Museo delle Contadinerie

Il Museo delle Contadinerie è stato inaugurato nel 2004 dalla Prof.ssa Flavia Vaudano Rovello, con la collaborazione della vicaria Renata Ferrero Marchiandi e dei volontari del Forum del Volontariato. Nel 2019 è stato passato il testimone alla dott.ssa Chiara Pantone, attuale curatrice. Nel Museo vi è custodita un’oggettistica importante, spesso anche rara e misteriosa, in uso nelle campagne e tra le pareti delle abitazioni pinesi dalla fine dell’800 alla metà del ‘900. La collezione ricostruisce l’organizzazione sociale della civiltà contadina, ne illustra gli usi e i costumi, i riti di passaggio, la religione, i giorni di festa, la vita quotidiana, il duro lavoro, gli antichi mestieri, senza tralasciare la scuola e i giochi dei più piccoli.

Il MuC ha tuttora lo scopo di conservare e tramandare la storia, la cultura e le radici contadine di Pino. In questi due decenni il museo ha saputo intrecciare relazioni con cittadini, associazioni e altre realtà museali, raccontando non solo la cultura contadina di Pino ma includendo anche l'arte e gli artisti contemporanei.

INGRESSO LIBERO

Auditorium di Pino Torinese, piazza Montessori

Domenica 26 ottobre alle ore 16

Per il rinfresco è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 24 ottobre

Contatti per la prenotazione:

328.8505150

m.contadinerie@gmail.com