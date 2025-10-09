Locale frequentato da pregiudicati: sospesa la licenza e disposta la chiusura di una sala gioco

È stata sospesa dal Questore di Torino la licenza di una sala gioco in via Principe Tommaso, con contestuale chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 100 TULPS.

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato di P.S “Barriera Nizza”, nel corso di un controllo straordinario del territorio, all’interno del locale ha identificato diversi avventori, la maggioranza dei quali è risultata gravata da precedenti di diversa natura. Due persone, inoltre, sono risultate irregolari sul Territorio Nazionale.

Anche nel corso di verifiche precedenti, avvenute da dicembre 2024 a settembre 2025, si è riscontrata la presenza di persone pregiudicate per reati di varia natura. In due diverse circostanze, gli agenti avevano sequestrato nella sala gioco sostanza stupefacente. In un caso la droga è stata trovata in possesso di una persona poi denunciata in stato di libertà, nel secondo sul pavimento del locale. Nel corso del controllo effettuato ad aprile, una persona è sottoposta a custodia cautelare in carcere in esecuzione a provvedimento giudiziario. In un’altra occasione nello stesso esercizio era intervenuta una Volante della Polizia di Stato per una lite poi degenerata in un’aggressione all’esterno della sala gioco. In due diversi controlli, infine, l’esercizio è stato sanzionato per violazioni amministrative.

In considerazione di ciò, è stata disposta la sospensione della licenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande per 7 giorni, a decorrere dal 7 ottobre.