Diwali 2025, la Festa della Luce illumina Torino con yoga, mostre e danze

Torino festeggia il Diwali, la più importante ricorrenza induista che celebra la vittoria della luce interiore sull'oscurità del male. L'appuntamento con la "Festa della Luce" sarà dall'11 al 19 ottobre.

"Abbiamo bisogno di luce"

Un evento , come ricordato dalla vicepresidente Ludovica Cioria, "ormai tradizione della nostra Città. Abbiamo così tanto bisogno di luce, in questo tempo buio di odio e conflitti, che celebrazioni come queste sono un grande segnale di speranza, di gioia, di condivisione e di convivenza". A fargli eco la consigliera regionale del Pd Gianna Pentenero: "Che la luce del Diwali possa attraversare noi ed il nostro territorio".

Una ricorrenza che segna la vittoria della luce sull'oscurità: è il tempo in cui le case vengono purificate ed illuminate.

Gli eventi

Ad aprire il calendario sarà una conferenza al Mao, dove l'11 ottobre alle 16 ci sarà la conferenza "Introduzione alla Dipavali: significato, cultura ed attività". Ci saranno poi laboratori creativi per piccoli e grandi (13 ottobre alle 17 presso la Bocciofila Vanchiglietta), così come momenti dedicati alla cucina con preparazione dei piatti tipici legati alla festa (14-15 ottobre alle 17 presso Dastrà).

Camminata della luce al Sambuy

Protagonisti poi anche il rinnovato giardino Sambuy. Qui il 18 ottobre alle 17.30 ci sarà la camminata simbolica per celebrare il Diwali e illuminare la sera: l'invito per tutti è di portare torce, candele e pile. Il giorno successivo -il 19 ottobre - al Teatro dei Ragazzi ci saranno danze classiche e folk indiane, oltre a yoga ed attività per i ragazzi e conferenze di Ayurveda.