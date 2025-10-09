Festa d’autunno in Gran Madre: Torino si veste di colori

L’autunno torinese si accende di profumi, colori e allegria con la Festa d’Autunno in Gran Madre, in programma domenica 12 ottobre 2025, dalle 9 alle 20, nel suggestivo scenario che circonda la storica chiesa della Gran Madre di Dio.

Per un’intera giornata, la zona si trasformerà in un vivace salotto all’aperto dove tradizione, gusto e artigianato si incontrano. I negozi resteranno aperti, pronti ad accogliere torinesi e turisti con offerte speciali e prodotti di stagione, mentre i banchi di antiquariato e di aziende locali proporranno creazioni uniche, frutto del talento e della passione dei produttori del territorio.

Non mancheranno momenti di animazione musicale, con artisti e band locali che porteranno in strada atmosfere folk e sonorità autunnali. Per i più piccoli, l’area della festa offrirà spazi dedicati al divertimento, con giostre, giochi e attività ludiche pensate per le famiglie.