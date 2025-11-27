Club Silencio on Ice: ospiti d’eccezione Charlène Guignard e Marco Fabbri

Saranno Charlène Guignard e Marco Fabbri, la coppia che rappresenterà l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 nella disciplina della danza sul ghiaccio, i protagonisti assoluti di Club Silencio on Ice, l’appuntamento di sabato 29 novembre promosso dalla Fondazione Club Silencio.

Ad accogliere la serata sarà il Palavela di Torino, gioiello dell’architettura ridisegnato da Gae Aulenti e, dal 2006, spazio iconico del pattinaggio mondiale. Per il secondo anno consecutivo ospiterà l’appuntamento speciale: una serata che combina spettacolo, musica e sport d’eccellenza in un evento aperto a tutti. Una celebrazione della cultura del ghiaccio pensata sia per chi ama pattinare, sia per chi vuole vivere l’emozione unica di assistere all’esibizione di due fuoriclasse del panorama internazionale.

Guignard e Fabbri, coppia di atleti considerata tra le più forti al mondo e con un palmarès internazionale di altissimo livello, sarà ospite dell’appuntamento per regalare al pubblico una performance di grande suggestione: un’opportunità unica per vedere dal vivo due tra i migliori atleti mondiali prima dell’appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026.

L’apertura dello show è stata affidata agli atleti della scuola Pattinatori Artistici Torino, che avranno il compito di accompagnare il pubblico nelle atmosfere del pattinaggio di alto livello.

Club Silencio on Ice partirà alle 19 e terminerà all’1,30 della mattina successiva. Per chi vorrà cimentarsi sul ghiaccio, sono previste quattro fasce orarie di accesso alla pista, aperte al pubblico, per vivere la serata da protagonisti e scivolare nella magia del Palavela.

Ad arricchire la serata due dj set paralleli animati da LED e Nico_ntwrk, dedicati sia a chi sarà in pista sia a chi preferirà il foyer.

Infine il Play Corner in collaborazione con Amiat - Gruppo Iren, con il contributo dell’iniziativa alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che durante la serata prevederà giochi a tema e un punto di raccolta per rifiuti RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Non mancheranno aree dedicate al food, drink e altre attività pensate ad hoc per il pubblico della serata come nello stile unico degli appuntamenti organizzati da Club Silencio.