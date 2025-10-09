Tecnodit Bra lancia la campagna HO.RE.CA.: sicurezza alimentare e impianti aeraulici sotto controllo

Tecnodit Bra, azienda piemontese specializzata in igiene ambientale e impiantistica, ha lanciato una campagna mirata al mondo HO.RE.CA. (Hotel, Ristoranti, Caffetterie), con l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori del settore sull’importanza della sicurezza alimentare e della conformità normativa degli impianti aeraulici. Al centro dell’iniziativa, l’Attestato di Efficienza Igienica (A.E.I.), uno strumento tecnico e certificativo che consente di attestare la salubrità dell’aria negli ambienti destinati alla preparazione e somministrazione di alimenti.

In un contesto in cui la qualità dell’aria è strettamente legata alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute di clienti e operatori, Tecnodit Bra propone un approccio integrato che unisce competenza tecnica, analisi microbiologica e formazione normativa.

Cos’è l’Attestato di Efficienza Igienica (A.E.I.)

L’A.E.I. è una certificazione rilasciata a seguito di un processo di verifica e analisi degli impianti aeraulici, volto a garantire che le condizioni igieniche siano conformi alle normative vigenti, in particolare al D.Lgs. 81/2008 e alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Questo attestato rappresenta un valore aggiunto per le strutture HO.RE.CA., che possono dimostrare il proprio impegno verso la salubrità degli ambienti e la sicurezza dei consumatori.

Obiettivi della campagna Tecnodit Bra

La campagna si articola in diverse fasi operative e informative, con l’intento di:

Sensibilizzare gli operatori HO.RE.CA. sull’importanza della qualità dell’aria nei locali di lavoro e somministrazione

Promuovere la certificazione A.E.I. come strumento di garanzia igienico-sanitaria

Offrire supporto tecnico per la mappatura, analisi e sanificazione degli impianti aeraulici

Rafforzare la cultura della prevenzione e della conformità normativa

Il processo di certificazione A.E.I.

Tecnodit Bra accompagna le strutture interessate in un percorso strutturato che include:

Sopralluogo tecnico e mappatura degli impianti

Verifica documentale degli interventi di manutenzione e pulizia

Analisi microbiologica delle superfici interne e dei flussi d’aria

Interventi di sanificazione e bonifica, se necessari

Rilascio dell’Attestato di Efficienza Igienica

Benefici per le strutture HO.RE.CA.

Ottenere l’A.E.I. significa:

Migliorare la qualità dell’ambiente interno per clienti e personale

Ridurre il rischio di contaminazioni e infezioni

Dimostrare trasparenza e responsabilità verso la salute pubblica

Rafforzare la reputazione e la competitività sul mercato

La campagna di Tecnodit Bra si inserisce in un momento di crescente attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità nel settore dell’accoglienza e della ristorazione. L’aria che si respira nei locali non è solo un dettaglio tecnico, ma un elemento centrale dell’esperienza e della fiducia che ogni cliente ripone nella struttura. Con l’A.E.I., Tecnodit Bra offre una risposta concreta e certificabile a questa esigenza.





