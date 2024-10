"Urla Silenziose", anteprima di stagione di Fertili Terreni

Prima di entrare nel vivo della stagione Almeno noi nell’universo, Fertili Terreni Teatro propone un’anteprima in un luogo insolito per il proprio cartellone, con l’intento di allargare lo sguardo sulle altre realtà culturali di Torino e creare nuovi legami, nuove collaborazioni, affrontando temi ampi e trasversali.

Il 12 e il 13 ottobre, alle ore 17, il palcoscenico sarà la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (via Modane 16, Torino), dove andrà in scena Urla silenziose di Tedacà, per la regia di Valentina Aicardi. Con questo lavoro, l’intento è raccontare storie reali che testimoniano la lunga battaglia delle persone sorde per la libertà di espressione.

Lo spettacolo, accessibile in italiano e in LIS, è inserito nelle attività di Out is the new In, con il sostegno di Fondazione Time2, nell’ambito del bando Cambiamenti.

Dal teatro all’arte con il lavoro di Diana Anselmo

Il legame con il luogo non è casuale, ma crea un dialogo fra il teatro e la mostra Je Vous Aime di Diana Anselmo, allestita presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. L’artista e performer sorda indaga la relazione tra il pre-cinema e la storia di oppressione della comunità sorda. Si tratta della sua prima mostra personale, realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e l’Istituto Italiano di Cultura e l’Institut National des Jeunes Sourds (Parigi).

Diana Anselmo è anche in scena con Urla silenziose insieme a Diana Bejan. Le due persone performer sono legate sul palcoscenico da un linguaggio che si può vedere in silenzio: la lingua dei segni. Compiono un viaggio in parallelo, attraverso molteplici scenari (famiglia, scuola, sanità, vita quotidiana), per raccontare un pezzo della storia italiana poco nota. Uno spaccato di Italia che, nonostante lo scorrere del tempo, è cambiato troppo lentamente. In scena lo spettatore può vedere materializzarsi due linee temporali.

In questo senso, è stata fondamentale la collaborazione fra Tedacà e una realtà attiva sul fronte della disabilità e delle performing arts: Al.Di.Qua.Artists – ALternative DIsability QUAlity Artists, prima associazione italiana di e per artisti/e dello spettacolo con disabilità.

La regista: "È stato come aprire un vaso di Pandora"

L’opera si ispira a Il grido del gabbiano, autobiografia di Emmanuelle Laborit, prima attrice sorda a vincere il premio Molière (1993), sempre in prima linea nelle battaglie contro l’emarginazione e per i diritti delle persone sorde. Ora è direttrice artistica dell’International Visual Theatre di Parigi.

"Quando ho iniziato a lavorare a questo spettacolo – afferma la regista, Valentina Aicardi –, pensavo di avere tante cose da raccontare, ma lavorare con persone sorde, che quelle esperienze le hanno vissute sulla pelle, è stato come aprire un vaso di Pandora. Non si trattava più di recitare una storia, ma di portare in scena due vite per rappresentare le 70.000 persone sorde che oggi vivono in Italia. La ricerca di testimonianze ed esperienze ci ha portato verso una narrazione più vera, dove percentuali e leggi dicono più di qualsiasi testo poetico. Per questo abbiamo scelto di scandire il tempo dello spettacolo attraverso la normativa italiana. Solo durante il lavoro mi sono resa conto di quanto le mie idee registiche siano fono centriche, allora mi sono chiesta quanto la mia prospettiva udente può influenzare la narrazione? Quanto abilismo ho interiorizzato senza accorgermene? In questo senso, il percorso di lavoro affrontato con Urla Silenziose mi ha insegnato molto, ed è la stessa maggior consapevolezza che vorrei restituire al pubblico udente, rispettando la voce della comunità sorda e costruendo un’opera che sia veramente accessibile a tutti".

URLA SILENZIOSE

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Via Modane 16

Sabato 12 e Domenica 13 ottobre ore 17

Biglietti 10-8 euro

www.fertiliterreniteatro.com