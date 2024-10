Ddl sicurezza, la Cisl Piemonte alza gli scudi: "Manifestare è un diritto, soprattutto in una regione che soffre"

Piemonte che soffre

Il timore, in particolare, è alimentato dal fatto che il Piemonte del lavoro sta soffrendo in maniera evidente e in un futuro non troppo lontano le manifestazioni di protesta potrebbero non mancare. "In Piemonte ci sono situazioni di crisi anche piuttosto gravi e se ci saranno persone che manifesteranno per i propri diritti e il loro lavoro, non possiamo pensare che possano correre rischi".