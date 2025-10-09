La bocciofila Le Chiuse compie 10 anni: una giornata di festa per il quartiere

La storica associazione e bocciofila Le Chiuse celebra un traguardo importante: dieci anni di attività al servizio della comunità e dei soci della Circoscrizione 4.

L’appuntamento è per sabato 12 ottobre 2025, in via Le Chiuse 33/A, per una giornata di festa aperta a tutti.

La manifestazione si aprirà alle 11 con un momento musicale, seguito alle 11.30 dagli interventi delle autorità e dei membri del direttivo, che ripercorreranno la storia e le attività svolte in questo primo decennio di vita dell’associazione.

A seguire, aperitivo e pranzo al sacco insieme ai soci e alle famiglie, per poi lasciare spazio, dalle 14.30, ai tornei di bocce e di carte, riservati ai soci e ai loro familiari.

La giornata si concluderà alle 18 con la premiazione e i saluti finali.

L’iniziativa vuole essere non solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra sport, amicizia e partecipazione civica, valori che da sempre contraddistinguono la bocciofila Le Chiuse. Un compleanno che profuma di appartenenza, condivisione e passione per la vita di quartiere.