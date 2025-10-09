Un cortile che unisce: torna la merenda condivisa di via Biglieri

Una mattinata di musica, creatività e condivisione animerà via Biglieri sabato 11 ottobre, a partire dalle 10, grazie all’iniziativa promossa dalla Casa del Quartiere Barrito.

L’evento, dal titolo “Merenda condivisa nei cortili di Via Biglieri”, nasce come momento di incontro per festeggiare le attività estive che hanno reso vivi e partecipati i cortili del quartiere.

Gli appuntamenti

La giornata inizierà alle 9.30 con l’allestimento degli spazi e della merenda collettiva, seguita alle 10 da un laboratorio creativo a cura della Pinacoteca Agnelli, intitolato “Incontro di colori”, dedicato a bambini e famiglie.

Alle 11 sarà il momento clou dell’evento: la merenda condivisa, a cui tutti sono invitati a partecipare portando qualcosa da gustare insieme, in un clima di convivialità e vicinato.

Coro e dialogo

La mattinata proseguirà alle 11.30 con il concerto del Coro senza dimora, che presenterà in anteprima una canzone inedita, frutto del lavoro collettivo svolto con la comunità di Via Biglieri attorno al tema del cortile come luogo di incontro.

Durante l’evento, chi abita nella zona potrà dialogare con il personale della Casa del Quartiere Barrito per confrontarsi sulle attività svolte durante l’estate: dai laboratori creativi alle prove del coro, fino alle gite organizzate.