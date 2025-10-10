“La prevenzione del tumore al seno è un passo verso la vita”. Asl To5 promuove l'Ottobre Rosa

Il tumore al seno è la neoplasia più diffusa tra le donne, rappresentando circa un terzo di tutte le diagnosi oncologiche femminili. Colpisce ogni anno migliaia di donne in Italia, ma grazie alla diagnosi precoce e ai progressi della ricerca oggi è possibile affrontarlo con maggiore efficacia e speranza di guarigione.

Ottobre Rosa è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno: una campagna internazionale che punta a sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce e sull’adesione regolare ai controlli. In particolare, i giorni 13 ottobre (Giornata Mondiale per la Lotta al Tumore al Seno Metastatico) e 19 ottobre (Giornata Internazionale del Tumore al Seno) assumono un significato speciale: sono momenti di riflessione, testimonianza e solidarietà verso tutte le donne che stanno affrontando la malattia

In questa cornice, l’ASL TO5, in collaborazione con le associazioni VITA, Donnatea APS e ANDOS Carmagnola ODV, promuove un ricco calendario di iniziative aperte alla cittadinanza per diffondere la cultura della prevenzione e offrire occasioni di incontro, informazione e sostegno.

“Fare prevenzione significa prendersi cura di sé.” -dichiara la responsabile dell’Unità di Valutazione e Organizzazione Screening dell’ASL TO5, la dott.ssa Vittoria Grammatico – “Ottobre Rosa ci ricorda che un semplice controllo può fare la differenza. L’obiettivo delle iniziative organizzate è avvicinare le persone alla cultura della prevenzione, promuovendo la diagnosi precoce e sostenendo chi sta affrontando la malattia con vicinanza e ascolto.”

Gli appuntamenti di Ottobre Rosa sul territorio ASL TO5

• 10 ottobre – Trofarello, Giardino Belvedere - ore 17 Inaugurazione della Panchina Rosa della Prevenzione a seguire Tavolo Rotonda “Per le donne contro il tumore al seno”

• 11 ottobre - Villa Brea – Chieri – ore 9:30 Camminata con pillole di prevenzione • 15 ottobre - Salone Cittadella Volontariato - Chieri – ore 17 “Stili di vita e codice europeo contro il cancro”

• 18 ottobre – Santena, Parco Cavour – dalle 9 alle 13 Visite senologiche, screening HCV e prenotazione esami di screening Alle 10 Camminata in Rosa, accompagnata da racconti e testimonianze

• 11 e 25 ottobre – 8 e 15 novembre – Moncalieri, Parco delle Vallere Camminate organizzate da Donnatea APS, dalle ore 14:30 alle 16:00.

• Tutti i mercoledì di ottobre – Carmagnola CamminANDOS nel Parco Cascina Vigna, dalle ore 15:00 alle 16:00.

• Da giovedì 23 ottobre – Chieri Gruppi di Cammino promossi da Associazione VITA, dalle ore 10:00 con percorsi variabili sul territorio