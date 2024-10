Convegno degli anti-abortisti di Federvita bloccato dalle manifestanti femministe

Un picchetto di femministe, molte delle quali vicine al centro sociale Askatasuna, ha impedito, questa mattina, l'accesso degli anti-abortisti al Convegno sulla maternità organizzato al Collegio San Giuseppe di Torino da Federvita. I muri della struttura sono stati imbrattati con scritte contro la Chiesa, la stessa Federvita e contro l'assessore regionale Maurizio Marrone.

Zaccanti: "Vogliono vietarci di pregare"

"Oggi 12 ottobre Colombo scopriva l'America, oggi a Torino mi hanno fisicamente impedito di entrare per partecipare al convegno. Questo l'Occidente del pensiero unico", ha commentato Cristina Zaccanti, coordinatore regionale del Popolo della Famiglia.

"Obiettore, obiettore ti sprangheremo senza fare rumore", hanno urlato davanti ai due ingressi del collegio San Giuseppe le manifestanti. "Le giovani", ha dichiarato ancora Zaccanti, "sono molto irritate e nella loro fragilità argomentativa ed esistenziale fanno scudo con il loro corpo per evitare l'accesso. Triste constatare che l'attacco oltre che al governo è a Dio. Agli antiabortisti vogliono vietare di pregare. È ciò che evidentemente occorre fare".

Marrone: "Chi i responsabili delle spirale d'odio?"

"Prima i cartelli con i 'pro vita appesi', poi le irruzioni in ospedale, ora le minacce sui muri e l’assalto ad una scuola paritaria per impedire un convegno: questi sono i frutti avvelenati delle menzogne e delle strumentalizzazioni, lanciate purtroppo anche da chi siede nei banchi delle istituzioni, contro misure che sono semplicemente di tutela sociale della maternità e di aiuto a madri in difficoltà", il commento dell'assessore Maurizio Marrone (Fratelli d'Italia). Che poi ha punto le Opposizioni: "PD, M5S, AVS condannano almeno le minacce di morte e la violenza privata viste oggi? O vogliono rendersi responsabili di questa spirale di odio?".

Montaruli: "Campagna d'odio preoccupante"

“La campagna d’odio che è stata scatenata dalle sinistre contro misure che sono di semplice tutela sociale della maternità e di aiuto a madri in difficoltà è vergognosa", ha commentato invece Augusta Montaruli (FdI). "Si sta sollevando un clima violento che rischia prima o poi di sfuggire di mano. Le minacce di morte sono un’avvisaglia preoccupante davanti alla quale mi auguro che tutti i partiti possano prendere una posizione chiara e forte".