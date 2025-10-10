Ottobre Rosa, anche il Comune di Grugliasco aderisce alle iniziative

L'Amministrazione Comunale di Grugliasco aderisce alle iniziative inerenti alla campagna promozionale Ottobre Rosa per avvicinare la popolazione al tema della prevenzione oncologica e invita tutti a partecipare alla camminata “La salute in cammino” nel parco Porporati sabato 18 ottobre.

I temi della prevenzione, della diagnosi, della riabilitazione dai tumori femminili, del sostegno ai familiari, che vivono la situazione di patologia di una loro familiare saranno affrontati in tappe presso spazi informativi gestiti da Asl To3, Lilt Grugliasco, e le associazioni Dragonesse di Avigliana, Andos di Torino e Luce per la vita. L'inziativa è organizzata con il supporto si Pro Loco Grugliasco e Società Le Serre.

In caso di maltempo, l'evento si svolgerà presso la sede Asl To3, in via Spanna 2. Inoltre nelle mattinate dell'11 e del 18 ottobre, presso il mercato cittadino di viale Echirolles, verrà allestito un banchetto di Lilt per presentare l'evento della camminata al Parco Porporati.

Il Comune di Grugliasco sostiene anche l'evento teatrale di sensibilizzazione "Le mie prime esperienze", che si terrà il 22 ottobre alle 17,30 presso il teatro Perempruner, in piazza Matteotti 39, organizzato in collaborazione con "Compagnia delle Dieci" e il Dipartimento di Area Tutela Materno Infantile - Gruppo Prevenzione Serena Asl To3.

Per porre maggiore attenzione al tema della prevenzione dei tumori femminili, per tutto il mese di ottobre, la torre civica sarà illuminata di rosa.

«Riteniamo fondamentale organizzare iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori - dichiarano il sindaco Emanuele Gaito e il vicesidaco Elisa Martino - ma anche poter essere di supporto alle famiglie che devono affrontare la malattia di un proprio caro, aiutandole a conoscere quali sono i servizi presenti sul territorio».