Attualità | 11 ottobre 2025, 09:55

Frossasco meta di visite per le giornate del Fai

Oggi e domani sarà possibile scoprire gratuitamente le bellezze del paese

Dalle porte medievali alla chiesa parrocchiale di San donato, passando per la chiesa barocca di San Bernardino. Frossasco è protagonista delle giornate del Fai di oggi, sabato 11, e domani, domenica 12 ottobre. Il gruppo pinerolese del Fondo per l’Ambiente Italiano accompagnerà i visitatori alla scoperta del paese con una passeggiata gratuita e accessibile a tutti. Il ritrovo è in via de Vitis 6 e l’orario è dalle 10 alle 17,30, per entrambi i giorni. Per ulteriori informazioni, cliccare qui.

Redazione

