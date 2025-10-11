Pop, castagne e spettacoli... a Torre Pellice è in arrivo Colori & Sapori

La rassegna florovivaistica ed enogastronomica autunnale Colori & Sapori partirà dando voce al pop. La tradizionale manifestazione di Torre Pellice, organizzata dalla Pro loco, inizierà infatti stasera, sabato 11 ottobre, con il concerto della rassegna Suoni d’autunno. A partire dalle 21, al tempio valdese di via Beckwith, cinque cantanti e un beatboxer interpreteranno i classici del pop.

Domenica 12 sarà invece il giorno in cui le vie del centro storico del paese ospiteranno vivaisti, produttori locali, artigiani con una particolare attenzione ai prodotti naturali ed ecocompatibili. “Ci saranno una trentina di banchi soprattutto di vivaisti e produttori di generi alimentari tipici. Ma sarà possibile anche incontrare le associazioni del territorio” annuncia Irene Miceli, vice presidente della Pro loco. Nella giornata di domenica inoltre in piazza Gianavello ci sarà il gonfiabile per i bambini, mentre lungo via Arnaud e in piazzetta del municipio (via Repubblica) si potranno mangiare le caldarroste.

Domenica sarà anche il giorno del raduno in piazza San Martino e della sfilata di Ape tuning e derivati. Durante il pomeriggio si svolgerà la terza edizione del premio Osvaldo Giovenale, che verrà consegnato alle 16,30 allo stand dell’associazione Produttori castagne Val Pellice, e si potrà assistere a Rattoppé, un recital tra canto e ventriloquia che andrà in scena alle 16,30 al Teatro del Forte (via al Forte 3).

Quest’anno il programma di eventi di Colori & Sapori si intreccerà con quello della Sagra della Castagna, la nuova manifestazione dell’autunno torrese.