Tra Stellantis e cassa integrazione il 2024 ha un finale amaro per le imprese. "Sostenere chi fa auto sul territorio: ora Piano europeo"

Grandi o piccole, per una volta, non fa differenza: cala la fiducia delle imprese manifatturiere torinesi, che osservano la fine del 2024 con una certa apprensione. Colpa della crisi dell'auto, ma anche della manifattura in generale, cui si uniscono le difficoltà di alcune economie europee (come quella della Germania) che hanno stretti legami con le nostre aziende. Anche se - rispetto al resto della regione - la situazione torinese resta migliore della media regionale (e i servizi fanno storia a sé). Lo dice l'ultima rilevazione effettuata da Unione Industriali Torino e Confindustria Piemonte.

Torino meglio del Piemonte, ma si soffre per Stellantis e manifattura

Qualche segnale di rallentamento si era già mostrato a giugno, ma adesso la prudenza sembra prendere sempre più piede. Anche questa volta però, come in passato, le attese delle imprese torinesi, pur registrando un rallentamento, risultano più favorevoli rispetto a quelle dell’intero campione piemontese, almeno per alcuni indicatori (la produzione, per esempio, fa segnare comunque un +2,2). Restano in territorio positivo occupazione e produzione (anche se c'è molta differenza tra un terziario che è in espansione e una manifattura che, automotive in testa, soffre in maniera evidente). Negative invece le previsioni sull'export, così come per il Piemonte: colpisce il rallentamento dell’economia tedesca e dalle guerre commerciali in atto tra USA, Cina ed Europa. La crisi di Stellantis e dell’automotive impatta sull’utilizzo della Cassa Integrazione e sulla propensione ad effettuare investimenti aggiuntivi. Circa un terzo delle imprese ha ordini garantiti per oltre 6 mesi.



Gli ordinativi mostrano un saldo del -0,2%, in calo di circa 5 punti rispetto alla scorsa rilevazione. Mentre c'è un'inversione di tendenza per la propensione ad investire: rappresentano il 18,9% le imprese con programmi di spesa significativi, in calo di oltre 3 punti percentuali. Una quota che risulta inferiore di oltre 4 punti rispetto alla media piemontese. Aumenta il ricorso alla cassa integrazione, che interessa il 10,5% delle imprese (il 16,8% nell’industria). Invariato il tasso di utilizzo di impianti e risorse (79%), che rimane sui valori medi di lungo periodo. Come a livello regionale, nel capoluogo si registra il calo delle esportazioni (-10,3% il saldo ottimisti – pessimisti).

Un Piemonte in difficoltà

A livello regionale, i valori per produzione, ordini e redditività sono decisamente in peggioramento. L'occupazione è l'unica voce che resta in territorio positivo tra ottimisti e pessimisti, ma il saldo cala da 7,3 a 5,1. La produzione, invece, vede attese che calano da -0,1 a -1,9, così come peggiorano i nuovi ordini: da -1,1 a -5. Giù anche la redditività: da -1,1 a -5,7 e peggiorano anche gliordini delle esportazioni: da -7,2 a -8,8.

A livello territoriale, si osservano andamenti differenziati. Le attese sono negative soprattutto per Biella e Vercelli, con saldi rispettivamente-17,7% e -22,2%. In difficoltà, con saldi negativi, anche Alessandria -0,9%), Asti (-2,6%) e Novara (-4,0%). Sono, invece, superiori alla media regionale Verbania (+0,0%), Canavese (+1,1%) e Torino (+2,2%). Positive le attese nella provincia di Cuneo, che presenta un saldo ottimisti-pessimisti pari a +7,3%).

A livello settoriale, il calo produttivo più consistente riguarda il tessile-abbigliamento (-32,2%), in crisi da 6 trimestri, la gomma-plastica, che registra un saldo pari a -9,4%, la chimica (-10,4%) e manifatture varie (gioielli, giocattoli, ecc.), con un bilancio del -10,4%. Segno negativo anche per la metalmeccanica (-14,6%), soprattutto automotive (-33,9%), metallurgia (-17,3%), meccatronica (-5,1%). In controtendenza la performance di alimentare (+21,6%), edilizia e impiantisti (+7,3%) e cartario - grafico (+6,7%).

Un'altra storia, per i servizi Come detto, altra visione è quella che proviene dal settore dei servizi, dove il clima di fiducia resta stabilmente positivo rispetto a giugno. Il saldo relativo ai livelli di attività è pari a +13,8% (era 16,5% la scorsa rilevazione), quello riguardante gli ordinativi è pari a +11,2% (da +15,1%), quello sull’occupazione si attesta a +12,6% (era 16,3%). Gli investimenti rimangono invariati (22%), trascurabile il ricorso alla CIG (1,5%), stabilmente alto il tasso di utilizzo delle risorse (83%).