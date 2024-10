Commedie leggere e fresche, per ridere e divertirsi insieme: ecco la nuova stagione del teatro San Paolo di Rivoli

Si aprirà in una sala d’attesa di terapia intensiva la nuova stagione del teatro San Paolo di Rivoli. Niente paura però: si tratta della scenografia che fa da sfondo allo spettacolo d'esordio: “Nemici come Prima” della compagnia Campotheatro, in scena sabato 19 ottobre. Un testo leggero e frizzante, esilarante e attuale, che mescola il tragico e il cinico, l'amaro e il brillante.

“Il nostro obiettivo rimane invariato: offrire agli spettatori rappresentazioni che siano non solo intrattenimento, ma anche momenti di profonda riflessione e arricchimento culturale", spiega Niko Ferrucci, direttore artistico di Campotheatro. "Per questo, continueremo a lavorare con dedizione e passione, affinché ogni spettacolo sia all’altezza delle aspettative del pubblico e in linea con gli standard che ci siamo prefissati”. E sono proprio le commedie leggere a conquistare il pubblico con la loro freschezza e il conseguente divertimento.

Il programma della rassegna – che si protrarrà fino a sabato 31 maggio 2025 – quest’anno è titolata “Emozioni Teatrali”. Dopo lo spettacolo di apertura, si proseguirà venerdì 8 e sabato 9 novembre con una valanga di risate: sul palco Marco Cavallaro con “Uscirò dalla tua vita in taxi”. Una storia di tradimenti coniugali, veri o presunti.

Quante possibilità ci sono che due persone che incrociandosi per caso possano innamorarsi? Da qui inizia un viaggio funambolico fatto di approcci goffi, amici invadenti, partecipazioni a nozze di perfetti sconosciuti, catastrofiche serate al karaoke… Una commedia romantica, dai tempi serrati e dal sapore squisitamente comico, che tutti, una volta, abbiamo fantasticato di vivere. Il titolo? “L’Amore ci vede Doppio”, brillante rappresentazione con Andrea Bizzarri in cartellone venerdì 22 e sabato 23 novembre. Un appuntamento sicuramente da non perdere. E arriviamo a venerdì 13 e sabato 14 dicembre. I riflettori si accenderanno per illuminare Danila Stalteri in “Guida Pratica per Coppie alla Deriva”: atto unico, brillante, ironico e po’ malizioso, ma che tende a non scadere mai nella volgarità. L’anno 2025 inizierà venerdì 10 e sabato 11 gennaio all’insegna della comicità proposta da gruppo teatrale “Comedy Academy”, sul palco tra i tanti attori segnaliamo Maurizio Poggio e Marco Malerba. In scena la commedia “Vieni a Casa Cretino”. La vicenda narra di un gruppo di amici – ricchi e annoiati – che ogni settimana ospita una persona, ovvero il “perfetto cretino”. Una trama divertentissima, tutta da ridere. Quante cose si possono vedere da una vetrina….. di Amsterdam. E così venerdì 24 e sabato 25 gennaio sul palco si racconta una storia bella e dal finale ancora più bello, il titolo? “Una Notte ad Amsterdam”. Tommaso e Girolama si incontreranno, cosa accadrà? Lo scoprirà il pubblico quella sera. Venerdì 7 e sabato 8 febbraio ritorna la Compagnia Campotheatro con una divertentissima commedia di Gianni Clementi: “Sugo Finto”. Anche in questo caso le risate sono assicurate. Chi ha detto che gli uomini senza le mogli non riescono a cavarsela? Venerdì 14 e sabato 15 febbraio vi verrà spiegato tutto nel frizzante spettacolo “Casalinghi Disperati”.

L’avventurosa giornata del benzinaio Vittorio Levante. Le storie di un camionista, le vicissitudini di un industriale danaroso, le vicende di una ex attrice, le traversie di un frate impacciato, le avversità di un avvocato privo di scrupoli, una moglie arrabbiatissima… Una divertente commedia in vernacolo piemontese presentata dalla compagnia “Volti Anonimi” nelle serate di venerdì 7 e sabato 8 marzo, il titolo? “Vittorio Levante in Servizio in Ogni Istante”. La Compagnia Enzo Casertano di Roma presenta venerdì 28 e sabato 29 marzo “Io e Kate”: spettacolo divertente e poetico. Unisce il mondo dei sentimenti alla tecnologia. Venerdì 11 e sabato 12 aprile arrivano al teatro San Paolo di Rivoli i “Pezzi di Nerd” con lo spettacolo “E alla Fine Arriva Tommy”. Si racconta di una coppia che non può avere figli, così decidono di adottarne uno. Ma qualcosa andrà storto e in casa si troveranno Tommaso, anni 30!!!!!! Riusciranno a resistere? La Compagnia teatrale “I Mercanti di Stelle” presenta – venerdì 9 e sabato 10 maggio – “Prendo in Prestito Tua Moglie”. Nicola e Valerio sono amici da una vita e abitano vicini. Un giorno Nicola viene a scoprire che il padre verrà a fargli visita. Il problema è che Nicola è gay e sa che il padre è assolutamente contrario a una situazione del genere. Equivoci, risate, incomprensioni rendono lo spettacolo esilarante. Venerdì 23 e sabato 24 maggio ritorna la Compagnia Campotheatro con lo spettacolo “Quel Pomeriggio di un Giorno da Star”. Ambrogio Fumagalli è un imprenditore che si trova in grave difficoltà economica. Oggetto di un’inchiesta della Finanza, si fa strada l’unica soluzione possibile: una rapina in banca! … Nella filiale è sera, quando due improvvisati rapinatori fanno irruzione nell’agenzia… da qui assisteremo alla rapina più spassosa del secolo. La stagione teatrale 2024/25 termina sabato 31 maggio con lo spettacolo “La Prima Volta Non Si Scorda Mai”, risate a crepapelle tra acciaio, zeppe, lustrini e musica anni Settanta. La prima volta non si scorda mai… e che prima volta. Da ricordare che il sipario si alza sempre alle 21.

INFO:

Teatro San Paolo, via Berton, Rivoli

Biglietti: euro 18, ridotto 16 per over 65 e under 18. Sei ingressi euro 85.

Info e prenotazioni tel. 3472211204 - rivoliateatro@libero.it