Meteo: a Torino l'autunno si fa sentire con cieli grigi e uggiosi, ma senza grandi piogge

Una debole circolazione ciclonica in seno ad un forte anticiclone sulle isole britanniche manterrà cieli grigi soprattutto sui comparti occidentali per buona parte della settimana. Contemporaneamente arriveranno correnti più fresche da est che faranno tornare le temperature in media o poco sotto. Assenza di piogge significative.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi, lunedì 13, a giovedì 16 ottobre

Nei prossimi giorni sarà presente una copertura nuvolosa stratiforme a quote medie piuttosto compatta sui settori occidentali del Piemonte e orientali della Valle d'Aosta, nuvolosità parziale con temporanei rasserenamenti durante il giorno sui settori più orientali. Le cime più alte delle Alpi invece potranno passare gran parte del tempo sotto il sole. Nebbie e foschie in pianura specialmente di notte e primo mattino, unite ad un alto tasso di inquinanti che le correnti orientali spingeranno da tutta la val padana verso ovest.

Sempre sui settori occidentali pedemontani saranno possibili deboli piogge causate dal sollevamento orografico.

Le temperature gradualmente scenderanno fino a valori normali per il periodo, anche se l'escursione tra giorno e notte sarà piuttosto ridotta a causa della nuvolosità. Le massime saranno comprese tra 18 e 20 °C, le minime tra 12 e 14 °C. Entrambe le categorie gradualmente scenderanno fino a giovedì.

Venti come detto generalmente assenti o deboli nordorientali.

Da venerdì 17 ottobre

Non dovrebbe cambiare molto dall'andamento di questa settimana, tranne che potrebbe essere più soleggiato, in particolare venerdì e sabato. In attesa di un primo possibile peggioramento di questo mese per la settimana prossima.

Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino