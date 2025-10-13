Proseguono i lavori per la riapertura del ponticello sul Rivo Cravan a Volpiano

Sono in fase di completamento gli interventi di riparazione del ponticello in cemento armato sul Rivo Cravan al km 7+550 della Strada Provinciale 39 di Rivarossa, nel territorio del Comune di Volpiano, necessari alla riapertura al transito della tratta stradale. Il ponticello era stato danneggiato e chiuso al traffico durante l’evento alluvionale del 16 e 17 aprile scorsi.

Nello scorso mese di aprile si era infatti verificato un cedimento della spalla destra sul lato a monte, con la formazione di una frattura che ha determinato la perdita di appoggio di due travi di cui è composto il graticcio dell’impalcato. Tali travi, che erano appoggiate all’estradosso della spalla, a causa del cedimento, sono rimaste sospese e sostenute a sbalzo dal traverso. La lesione, innescata in corrispondenza della seconda trave, ha interessato tutto il corpo della spalla destra, arrivando nelle vicinanze della terza trave, che comunque non ha perso l’efficacia dell’appoggio.

Il cedimento della porzione di spalla fratturata ha causato inoltre lo svuotamento di parte della piattaforma stradale immediatamente dietro il traverso. La spalla sinistra sul lato a monte non ha subito danneggiamenti, grazie alla presenza di uno sperone di protezione in cemento armato. Analogamente la struttura dell’impalcato, a seguito di approfondite verifiche tecniche strutturali, non ha subito danneggiamenti.

Il progetto dei lavori prevede una spesa di 250.000,00 euro, di cui circa 120.000 per lavori in appalto, al netto del ribasso offerto e oltre IVA. L’intervento è finalizzato al recupero completo della portanza della spalla sulla sponda destra, danneggiata e causa della chiusura al transito per tutti i mezzi, e, nel contempo, ad interventi manutentivi delle parti degradate in calcestruzzo e alla contestuale sistemazione in alveo, con opere finalizzate alla protezione degli elementi portanti del ponticello.

Indipendentemente dall’evento alluvionale il ponte presenta un diffuso degrado del calcestruzzo, con una significativa esposizione delle armature in corrispondenza dei cordoli delle barriere stradali, dei fronti e delle porzioni più esterne della soletta.

La fase 1 dei lavori comprende il consolidamento della spalla destra, mediante fondazioni profonde, gli interventi di manutenzione straordinaria delle parti in cemento armato degradate. Comprende inoltre il rinforzo della parte superiore dell’impalcato e l’impermeabilizzazione. Prima dell’apertura al transito sarà eseguita anche la riasfaltatura di un tratto della Provinciale 39, oltre che del ponticello.

La fase 2 riguarda invece la realizzazione una scogliera e interventi di completamento in alveo, con la sede stradale aperta al traffico. I lavori sono stati consegnati all’impresa aggiudicataria Godino scavi srl di Bricherasio, il 22 settembre scorso. Il cronoprogramma del progetto prevede 90 giorni per l’esecuzione di tutti i lavori, di cui 60 giorni per la fase 1.