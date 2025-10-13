Viabilità, la provinciale 197 del Colle del Lys interrotta sul versante di Viù

Dalle 14 di mercoledì 15 alle 17,30 di venerdì 17 ottobre la Strada Provinciale 197 del Colle del Lys sarà chiusa al traffico al km 29+750, sul versante della Valle di Viù, per consentire una serie di interventi di manutenzione straordinaria, finanziati con fondi derivati dalla riscossione dei canoni idrici e consistenti nella sistemazione della banchina stradale, con la realizzazione nuove protezioni marginali lungo un ponticello. La sospensione della circolazione deriva dalla necessità di realizzare un getto di calcestruzzo per la realizzazione di una struttura in cemento armato su cui saranno collocate le protezioni marginali.

La Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino ha predisposto un piano operativo di emergenza, condiviso con il Comitato della Croce Rossa della Valli di Lanzo, che prevede lo stazionamento di un’autoambulanza a monte della zona di sospensione della circolazione, a disposizione per eventuali trasporti urgenti di pazienti.