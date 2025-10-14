 / Sport

Volley A1/F: la Monviso Volley cerca conferme a Perugia

Dopo la bella prestazione di Macerata, arriva una trasferta ostica

(Foto di Christian Bosio)

Seconda partita lontana dal pubblico di casa e su un campo ostico, come quello di Perugia. La Monviso Volley domani sera, mercoledì 15, alle 20,30, sarà ospite delle Black Angels al Pala Barton.

Una sfida che può confermare i segnali positivi fatti vedere domenica con Macerata, malgrado l’assenza di Battistoni e Akrari, ma che rievoca anche forti emozioni, come quelle provate nel testa a testa sino all’ultima giornata di due anni fa che era valsa alla formazione di Marchiaro la prima storica salvezza in A1.

Fare punti a Perugia, vorrebbe anche dire tenere a distanza una squadra insidiosa, che ora si trova a solo un punto, maturato nel 2-3 con Vallefoglia, ma che ha confermato di saper lottare anche con squadre di primo livello come Scandicci, con cui ha perso per 3-1 in trasferta. Stesso risultato della Monviso, che però ha affrontato le toscane in casa.

Marco Bertello

