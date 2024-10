"L'arte del gesto": al Maigret Magritte una masterclass per approfondire la conoscenza di sé

Un viaggio esplorativo verso la conoscenza di sé e l'arte di esprimersi attraverso il corpo. È la masterclass teatrale “ L’arte del gesto ” che prenderà il via sabato 19 ottobre a Torino, nella sede dell’associazione culturale Maigret & Magritte in corso Moncalieri 190.

Sei incontri, per un totale di 30 ore, in cui i partecipanti potranno acquisire una maggiore consapevolezza del corpo, della mente e della connessione tra di essi attraverso uno strumento di comunicazione semplice, ma potente: il gesto.

Il laboratorio sarà condotto da Jacopo Tealdi , attore, mimo, autore e regista, conosciuto a livello internazionale come “quello delle mani” per la sua ricerca sul loro movimento diventato il tratto distintivo delle sue performance.

Il corpo come strumento espressivo, il potere del gesto, il mimo come arte, la comunicazione non verbale saranno solo alcuni degli argomenti che verranno trattati nel corso delle lezioni. Grande attenzione poi alla ginnastica mentale per allenare corpo e mente fino ad arrivare alla messinscena e storytelling di uno sketch di MIMO e/o VISUAL COMEDY.