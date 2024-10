Quando l'arte incontra un parcheggio: l'opera luminosa di Jaar sul multipiano Lancia

Quando l’arte incontra un multipiano. Venerdì scorso è stata accesa l'opera luminosa di Alfredo Jaar dal titolo “Two or three things I know about Monsters” (2016-2019) sulla facciata del parcheggio Lancia, in piazza Chiribiri.

La frase di Gramsci

L’installazione è una scritta al neon rossa che riporta una storica citazione da Antonio Gramsci, “il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri”. Un progetto di Fondazione Merz e Museo Nazionale dell'Automobile, per Città di Torino con il sostegno di GTT Gruppo Torinese Trasporti e Iren.