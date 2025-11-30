Cambia la linea del 63 sbarrato: da domani servizio prolungato e potenziato

Da domani cambia la linea (e si potenzia) per il 63 sbarrato: il bus adotterà infatti un nuovo percorso circolare con capolinea unico presso il terminal di piazzale Caio Mario. "Questa modifica - si legge in una nota di Gtt - è pensata per ottimizzare la copertura del territorio e rispondere meglio alle esigenze della clientela".



La linea è potenziata e prolungata. Il nuovo tracciato collega in modo diretto la zona Sud della città con la zona ospedaliera garantendo un collegamento rafforzato con le strutture sanitarie. Il collegamento della zona sud di Torino con la zona ospedali continuerà inoltre a essere garantito dalle linee 34, 18, 74 e dalla Metropolitana. Il nuovo assetto offre inoltre ai residenti del tratto di corso Traiano, compreso tra corso Unione Sovietica e via Pio VII, un accesso più immediato alla stazione ferroviaria Lingotto mantenendo quindi un collegamento diretto con uno dei principali nodi di interscambio della città. Il percorso individuato assicura infine, un collegamento diretto tra MAUTO, Casa UGI e la stazione ferroviaria Lingotto, facilitando gli spostamenti verso queste destinazioni.



La riorganizzazione introduce anche un miglioramento delle frequenze, in particolare nella fascia diurna 7-19, con passaggi più frequenti nelle ore di maggiore utilizzo.



In dettaglio il nuovo percorso sarà il seguente: dal capolinea alla fermata n.1232 - “Caio Mario cap.” presso il Terminal GTT di piazzale Caio Mario prosegue per corso Unione Sovietica, via Biscaretti

di Ruffia, via Faccioli, via Plava, via Anselmetti, strada del Drosso, via Negarville, via Quarello, via Faccioli, via Biscaretti di Ruffia, corso Unione Sovietica, piazza Caio Mario, corso Unione Sovietica, corso Traiano, via Pio VII, via Casorati, via Pannunzio, via Bossoli, corso Corsica, sottopassaggio Lingotto, via Ventimiglia, via Biglieri, via Genova, piazza Bozzolo, corso Spezia, piazza Polonia, corso Dogliotti, corso Unità d’Italia, piazza Fratelli Ceirano, via Richelmy, via Ventimiglia, sottopassaggio Lingotto, corso Corsica, via Bossoli, via Pannunzio, via Casorati, via Pio VII, corso Traiano, corso Unione

Sovietica, piazzale Caio Mario, corso Agnelli, capolinea presso il Terminal GTT di piazzale Caio Mario.