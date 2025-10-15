 / Attualità

Attualità | 15 ottobre 2025, 18:09

Da Campiglione Fenile 1.500 euro alla ricerca sulla fibrosi cistica

L’associazione sportiva Cafe ha consegnato il ricavato dell’evento sportivo di sabato 4 ottobre alla delegazione locale della Ffc e annuncia una nuova iniziativa solidale per il 2026

Da sinistra Massimo Gasca, Elena Lauro, l'assessore Anna Trombotto, il vice sindaco Daniele Mourglia e il presidente di Cafe Massimo Caffaratto

Millecinquecento euro destinati alla ricerca contro la fibrosi cistica: è questa la cifra donata lunedì 13 ottobre a Campiglione Fenile dalla neonata associazione sportiva Cafe. È il risultato di quanto raccolto durante l’evento sportivo di sabato 4 ottobre: “Durante la giornata, grazie al patrocinio del Comune, al sostegno di alcune aziende locali e alla Color Fun, siamo riusciti a raccogliere, al netto delle spese, 1.500 euro” spiega Massimo Caffaratto, presidente dell’associazione sportiva.

La somma è stata consegnata lunedì a Massimo Gasca ed Elena Lauro della delegazione locale della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica (Ffc). “Questo è il segno tangibile di una voglia comune di fare del bene insieme. Siamo grati all’associazione per aver scelto di camminare al nostro fianco, trasformando la giornata in un messaggio di speranza, colore e solidarietà” commenta Gasca.

Cafe annuncia che è già in cantiere l’evento solidale del prossimo anno.

Elisa Rollino

