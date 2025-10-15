Trofarello presente alla 32esima Sagra del Ciapinabò di Carignano

Sabato 10 ottobre il Vicesindaco di Trofarello, Giorgio Miletto, ha partecipato all’inaugurazione della 32ª edizione della Sagra del Ciapinabò di Carignano, in rappresentanza ufficiale del Comune di Trofarello.

Valorizzare le eccellenze locali

La presenza dell’Amministrazione comunale a questo appuntamento, ormai consolidato negli anni, testimonia la volontà di rafforzare i legami con il territorio e di valorizzare le eccellenze locali. L’evento rappresenta infatti un’importante occasione per sottolineare l’adesione di Trofarello al Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese e il valore del paniere dei prodotti tipici, autentiche espressioni della nostra identità agricola e culturale.

Difendere e promuovere queste eccellenze significa preservare tradizioni, sostenere le filiere locali e costruire sinergie tra i Comuni del territorio.