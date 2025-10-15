PerPulire all’Hospitality Day: innovazione e squadra al servizio dell’ospitalità

Un’unica visione condivisa tra Rete Vendita, Team Commerciale e Ricerca & Sviluppo per un cleaning sempre più sostenibile e all’avanguardia.

“MIGLIORA LE RECENSIONI”: con questo claim PerPulire S.r.l. è stata protagonista di un approccio deciso e mirato all’Hospitality Day di Rimini, appuntamento di riferimento per il mondo dell’ospitalità, portando con sé una proposta espositiva diretta ad albergatori e ristoratori, e all’insegna di innovazione, sostenibilità e concretezza.

Presso lo stand S-29 l’azienda ha messo in primo piano soluzioni in grado di stravolgere alcune dinamiche del settore Ho.Re.Ca.: dal Green Laundry System per internalizzare la lavanderia nelle strutture turistiche e ricettive, alla lavasciuga verticale UP 40 per facilitare specifiche operazioni di pulizia, oltre a una gamma di detergenti e attrezzature professionali progettate per massimizzare efficienza, ridurre consumi e garantire risultati misurabili.

Un lavoro di squadra che attraversa l’Italia

Protagonista della giornata è stata la squadra Ho.Re.Ca. di PerPulire, guidata dall’Amministratore Unico Andrea Cossu, e composta da professionisti provenienti dalle diverse aree geografiche — dal Nord al Centro e fino al Sud Italia — che ogni giorno rappresentano l’azienda sul territorio con competenza e specializzazioni verticali.

Insieme alla Rete Vendita, erano presenti anche il Team Commerciale e il Reparto Ricerca & Sviluppo, a testimonianza di un approccio integrato che unisce esperienza sul campo e know-how tecnico: una presenza corale che ha trasformato lo stand in un punto di incontro strategico con clienti, operatori e partner del settore dell’ospitalità.

Soluzioni esposte e confronto con il mercato

I visitatori hanno potuto osservare da vicino le soluzioni proposte, esplorando in prima persona le microfibre professionali, i detergenti a ridotto impatto ambientale e le macchine di ultima generazione.

Il team di PerPulire ha illustrato i vantaggi concreti del Green Laundry System, tra cui la riduzione dei consumi di acqua ed energia e la maggiore durata dei tessuti, e le caratteristiche della lavasciuga UP 40, valorizzata per compattezza, ergonomia e semplicità d’uso nei contesti Ho.Re.Ca.

Il confronto con gestori di strutture, governanti, imprese di pulizia e operatori del settore ha confermato un crescente interesse verso soluzioni integrate e sostenibili, capaci di garantire performance elevate, rispetto per l’ambiente e, soprattutto, vantaggi operativi e imprenditoriali.

Oltre la fiera: un impegno che continua

La partecipazione all’Hospitality Day è stata molto più di una presenza espositiva: un’occasione per condividere esperienze, ascoltare il mercato e rafforzare l’integrazione operativa tra i diversi reparti aziendali.

Un evento che ha ribadito la forza di una squadra compatta, capace di tradurre competenze diverse in valore concreto per il cliente.

Con la stessa energia e una visione orientata al futuro, PerPulire continua a investire su persone, innovazione e sostenibilità — guidando l’ospitalità italiana verso modelli più efficienti, competitivi e responsabili.







Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.