Grave incidente in via Breglio: giovane investito da un'auto, è in condizioni critiche

Un ragazzo di 26 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Giovanni Bosco dopo essere stato investito nella tarda serata di ieri, giovedì 17 ottobre, in via Breglio, tra gli incroci con via Conti di Roccavione e via Bibiana. Il giovane, che tra pochi giorni diventerà papà, è stato travolto da una Nissan Micra, guidata da una donna di 53 anni che si è subito fermata per prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 mentre il ragazzo attraversava la strada. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il giovane, colpito con violenza, ha riportato gravi traumi cranici e facciali ed è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico durante la notte. Attualmente, è in prognosi riservata e le sue condizioni restano critiche.