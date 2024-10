Teatro Superga di Nichelino, 25 spettacoli dai grandi classici (rivisitati) ai debutti. Lirica e Musical tornano a Stupinigi

Dai grandi classici rivisitati ai debutti, dalla stand up comedy al musical, dalle nuove produzioni ai grandi successi: la stagione 2024-2025 del Teatro Superga propone più spettacoli all’insegna dell’eterogeneità e varietà con 16 appuntamenti nella sala di Nichelino, 3 off TSN Next e 6 spettacoli di Lirica e Musical a Corte nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Dall'8 novembre.

IN CARTELLONE

Qualche nome? Alessandro Bergonzoni, Andrea Pennacchi e Daniele Gattano portano sul palco i loro nuovi spettacoli, Paolo Benvegnù presenta una nuova versione del suo esordio solista. Debuttano, invece, da soliste, Alice Mangione in uno spettacolo di stand up comedy e Giulia Vecchio in una prova d’attore. Approda a teatro anche “Bouquet of Madness” il primo podcast true crime italiano dal vivo che tratta casi misteriosi e irrisolti. Le nuove produzioni musicali in scena sono quelle di Shrek e Grisù, oltre agli spettacoli inediti di Lirica e Musical a Corte alla Palazzina di Caccia di Stupinigi: Tim Burton & Musical, Lucia di Lammermoor, Shakespeare in Musical, Mefistofele, Opera in Musical, Manon Lescaut. Ionesco viene rivisitato da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, il Molière de “L’Avaro Immaginario” da Enzo Decaro e il Gogol di “Diario di un pazzo” da Giacomo Ferrara. Nella nuova stagione del Superga anche grandi successi come il ritratto dell’artista Eduardo De Filippo del Premio Ubu Lino Musella, “I dialoghi della Vagina” con la pluripremiata Virginia Risso e “Lessico di una strage” messo in scena per la prima volta nel 2022 per il trentennale delle stragi di Capaci e di via D’Amelio.

TOLARDO: "UN TEATRO PER TUTTI"

"Il teatro – commenta il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo – è un’occasione di svago e di incontro, ma anche di riflessione sui temi di attualità. Noi in questo crediamo molto e puntiamo ad offrire ai nostri cittadini una varietà di proposte per avvicinare tanti pubblici diversi al teatro: dalle famiglie con bambini, agli adulti in cerca di evasione o alla ricerca di stimoli. Gli spettacoli del Superga rispondono a tutte le esigenze con il musical, la stand up comedy, il teatro impegnato e quello d’autore, passando dai grandi nomi agli esordienti, ma puntando sempre sulla qualità".

"Abbiamo chiuso la stagione 2023-2024 con 10 sold out su 19 spettacoli in programma – spiegano i direttori artistici Alessio Boasi, Fabio Boasi e Claudia Spoto -. Quest’anno abbiamo aumentato gli spettacoli in risposta proprio alle richieste del territorio con un programma eterogeneo che si muove tra classicità e contemporaneità, confermando anche l’attenzione agli esordienti con TSN Next: tre spettacoli off che rientrano a pieno titolo nella stagione".

INFOTeatro Superga, via Superga 44, NichelinoTel. 0116279789, biglietti su Ticketone.itweb www.teatrosuperga.it biglietteria@teatrosuperga.it