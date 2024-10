Inaugurato alla Palazzina di Stupinigi il “Villaggio della salute" dell'Asl To5

Il Villaggio della Salute dell'Asl To 5 dalla mattina di oggi, sabato 19 ottobre, è realtà. L'inaugurazione è avvenuta alla Palazzina di Stupinigi, alla presenza di un folto pubblico e delle istituzioni locali e regionali.

Arte, cultura e salute prendono vita

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Comune di Nichelino e UISP Torino, oltre a quella di diversi Enti ed Associazioni del territorio, è stata un’esperienza unica dove arte, cultura e salute si sono fuse in un percorso che ha promosso il benessere psico-fisico a 360 gradi all’interno della magnifica cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

La giornata realizzata sotto lo slogan “Dove arte, cultura e salute prendono vita”, è cominciata con una camminata rigenerante guidata da UISP, nel suggestivo Parco di Caccia della Palazzina, per valorizzare i benefici per la salute del movimento fisico ed è continuata nel pomeriggio con rievocazioni storiche che hanno trasportato i visitatori indietro nel tempo, dimostrando come la cultura e la storia possano essere strumenti di arricchimento mentale e sociale.

Presenti oltre 1500 persone

Durante l’intera giornata, a cui hanno partecipato oltre 1500 persone, nella Citroniera di Ponente è stato allestito il “Villaggio della Salute” dall’Asl To5, con aree dedicate alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria, quindi, dalle consulenze sugli stili di vita alle visite specialistiche tra cui: stand di consulenza sanitaria dedicati alla prevenzione, con la possibilità di ricevere suggerimenti su stili di vita salutari e di partecipare a visite specialistiche; dimostrazioni di primo soccorso per educare i cittadini a intervenire in situazioni di emergenza anche pediatrica; spazi dedicati all’attività fisica, essenziale per mantenere “Mens sana in corpore sano” per un benessere psico-fisico e un invecchiamento attivo.

Osella (Asl To5): "La salute sempre al centro"

Il Commissario dell’Asl To5, Bruno Osella, afferma: “Questo evento è stata un'occasione per ribadire come la “salute” debba essere un tema di confronto tra le ASL, gli Enti Locali e le Associazioni del territorio, perché anche l’ambiente, la possibilità di fare sport all’aria aperta, le iniziative culturali e gli spazi di condivisione e di aiuto contribuiscono al benessere di tutti noi.”

Aggiunge la dottoressa Margherita Gulino, direttrice facente funzione del Dipartimento di Prevenzione: “La scelta della magnifica cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi come “Luogo” dove offrire alla popolazione il “Villaggio della Salute dell’Asl To5 - Dove arte, cultura e salute prendono vita” deriva da una consapevolezza dimostrata dal corpus di evidenze scientifiche e umanistiche internazionali sempre più consistente che oggi evidenzia come le Arti e la Cultura hanno un potenziale impatto nella relazione di cura, nella prevenzione e promozione della Salute, che assume quindi una dimensione biopsicosociale, quale risultato di un insieme di risorse in possesso dell’individuo e di contesti favorevoli e delle capacità di determinazione della propria Salute che l’individuo e le Comunità possono sviluppare se adeguatamente stimolati attraverso “opportunità” accessibili promosse dalle politiche".

"La realizzazione di questo evento rappresenta un esempio tangibile di come le Comunità locali possono concorrere alle “Società promotrici di ben-essere sostenibile” come dichiarato nella Carta di Ottawa dall’OMS e di come, il coinvolgimento di attori e portatori di interesse pubblici e privati, attraverso un approccio multidisciplinare, multilivello e intersettoriale, sostenga un’offerta gratuita di Prevenzione olistica implementando quanto programmato nel Piano Locale della Prevenzione in integrazione con il Piano Locale della Cronicità dell’Asl", ha concluso la dottoressa Gulino.

Tolardo: "Fondamentale il ruolo della prevenzione"

Felice di questa sinergia tra diversi attori anche il sindaco di Nichelino (e medico di base) Giampiero Tolardo: “Oggi celebriamo la prevenzione come strumento indispensabile non solo del presente ma anche del futuro. Prevenire oggi per avere una sanità più sostenibile domani.”

Ha concluso Massimo Aghilar, presidente UISP: “Camminare rappresenta per chiunque il gesto più semplice e antico per spostarsi, per muoversi. Ecco che il cammino può essere per molti una pratica semplice per tenersi attivi ed essere meno sedentari e propedeutica ad altre attività motorie e sportive. Praticare il cammino in gruppo e accompagnati da tecnici preparati indirizza ciascuno verso uno stile di cammino capace di trasformare il semplice camminare in una vera e propria attività motoria con tantissime ricadute sul piano psico-fisico e sviluppa e consolida relazioni tra le persone anche queste tanto preziose in fatto di salute”.