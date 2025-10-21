La Trap "maranza" racconta Barriera di Milano tra esclusione e identità: "Siamo in Italia con la tuta del Paris"

La Trap come lente per osservare la città, i suoi margini e la ricerca di identità. È questo il punto di partenza della ricerca "Siamo in Italia con la tuta del Paris. Torino, Barriera: la trap tra esclusione e radicamento", condotta dal docente di Geografia Politica ed Economica del Politecnico di Torino, Carlo Salone, insieme al ricercatore Federico Panzuto. Uno studio che ha scelto di esplorare il quartiere di Barriera di Milano attraverso le parole, le immagini e i suoni dei giovani che vivono in una delle zone più simboliche della città.

Nel corso del Podcast a Domicilio, dove Salone è stato ospite per raccontare il progetto, è emerso un ritratto complesso e sorprendente: la Trap come linguaggio urbano, ma anche come forma di espressione sociale. Un genere "popolare", cresciuto tra le strade e i cortili di quartiere, capace di far emergere storie di seconda generazione, conflitti e sogni di riscatto.

Barriera di Milano e la forza degli stereotipi