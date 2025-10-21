Paulaner Oktoberfest Torino: la festa bavarese invade il Parco della Pellerina

Al Parco della Pellerina prende il via la Paulaner Oktoberfest Torino, in programma fino al 2 novembre, tra birra Paulaner, specialità gastronomiche bavaresi, musica dal vivo e attività per grandi e piccoli. Dopo il successo della prima edizione nel 2024, con oltre 130.000 visitatori e 55.000 litri di birra spillati, quest’anno l’evento torna con un programma ancora più ricco e articolato. L’inaugurazione di sabato 18 ottobre ha aperto la serie di spettacoli, giochi e degustazioni che animano il villaggio bavarese ogni giorno. Tavolate condivise, brindisi e momenti di socialità completano l’esperienza della festa.

L’ingresso è gratuito e gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 19.00, mentre sabato e domenica si parte già dalle 12.00. Nei weekend l’evento si intensifica con spettacoli e attività pensati per coinvolgere adulti e bambini. Durante la settimana la festa continua in serata, tra musica dal vivo e degustazioni. La proposta gastronomica spazia dai piatti tradizionali ai dolci tipici, tutti accompagnati dalla birra ufficiale Paulaner. I visitatori possono così vivere un’esperienza completa, tra sapori, musica e atmosfera da festa popolare. L’Oktoberfest conferma Torino come meta per chi cerca intrattenimento e convivialità ispirata alla Baviera.

Sito Web: www.oktoberfesttorino.it