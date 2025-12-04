A dicembre Passepartout speciali per visitare l’Appartamento di Ponente della Palazzina di Stupinigi

Nei fine settimana del 6-7 e 27-28 dicembre, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi sarà eccezionalmente possibile visitare l’Appartamento di Ponente prima della conclusione dei lavori di restauro, prevista per la prossima primavera.

Per quattro giornate ritorna dunque accessibile al pubblico il percorso Passepartout nell’appartamento di Carlo Felice, speculare a quello di Levante, per una visita guidata straordinaria alla (ri)scoperta degli spazi segreti normalmente chiusi al pubblico.

Restauro in corso

Attualmente in corso di restauro, l’Appartamento di Ponente comprende gli ambienti un tempo appartenuti al re Carlo Felice e alla duchessa Cristina di Borbone. Gli spazi furono ampliati nel XVIII secolo, sotto la direzione di Benedetto Alfieri, per accogliere le stanze di Vittorio Emanuele, duca d’Aosta e figlio di re Vittorio Amedeo III. L’appartamento si apre con un atrio impreziosito da due statue in marmo dei fratelli Collino, raffiguranti Meleagro e Atalanta. Seguono due anticamere decorate nella seconda metà del Settecento: nella prima sono esposte grandi marine di Francesco Antoniani e nella seconda si trovano invece scene di vita agreste realizzate da Angela Palanca: grandi tele che venivano utilizzate come cartoni preparatori per gli arazzi. Le sovraporte, datate 1755 e raffiguranti vedute marine, sono attribuibili alla maniera di Antoniani.

Le visite guidate “Passepartout” nella residenza sabauda del Comune di Nichelino sono in programma esclusivamente nei giorni e negli orari indicati: sabato 6, domenica 7, sabato 27, domenica 28 dicembre alle ore 10.30, 12 e 14.30.

Durata della visita: un’ora circa.

Obbligatoria la prenotazione

Vista la particolarità del luogo oggetto della visita, non accessibile al pubblico per i lavori di restauro in corso, possono partecipare solo gli adulti e i ragazzi al di sopra dei 12 anni di età ed i gruppi non possono essere superiori alle 15 persone. È necessario indossare un abbigliamento comodo e calzature chiuse. Lo spazio non è agibile a persone con disabilità. Il costo del biglietto è 25 euro (15 euro biglietto di ingresso + 10 euro visita guidata), ridotto 22 euro.

Info e prenotazioni

Tel. 011 6200601, dal martedì al venerdì 10-17,30 (prenotazioni entro il venerdì precedente la visita)

stupinigi@info.ordinemauriziano.it