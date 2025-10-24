Natale è Reale: i mercatini natalizi nella splendida cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi

Nella magica Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino Patrimonio UNESCO, è in fase di allestimento quello che sarà lo straordinario scenario dell’ottava edizione di Natale è Reale, un’esperienza natalizia unica per tutta la famiglia.

Il Villaggio degli Elfi si prepara ad animare gli spazi con spettacoli, giochi e laboratori creativi per grandi e piccoli. Tra circensi, truccabimbi e dolci decorati, ogni angolo della Palazzina sprigionerà fascino e festa. Babbo Natale accoglierà i visitatori nella sua casa, dove si potranno fare foto e lasciare letterine speciali. Cuore pulsante dell’evento sarà il Mercatino di Natale, con eccellenze artigiane ed enogastronomiche dove trovare doni originali per le festività ormai prossime. Non mancheranno gustose pause al Xmas street food e visite ai presepi artistici e ai modellini ferroviari nelle storiche Cucine Reali.

La manifestazione proporrà anche lo spettacolo “Il Dono invisibile”, cantato e ballato dal vivo. Quest’anno l’evento si arricchisce di nuove attrazioni, rendendo ancora più coinvolgente la visita. L’atmosfera, resa suggestiva dalle luci e dalla musica, trasformerà Stupinigi in un vero sogno natalizio. Il 6 dicembre, la suggestiva notte bianca prolungherà la festa fino alle 21.30 in una cornice davvero incantevole.

Per ulteriori informazioni: www.natalereale.it