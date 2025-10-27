Da Carlo Lucarelli a I Ministri: i prossimi artisti all'Hiroshima Mon Amour

Nuova settimana di concerti e spettacoli all'Hiroshima Mon Amour.



Lunedì 3 Novembre 2025

CARLO LUCARELLI in PPP | un segreto italiano

di e con CARLO LUCARELLI

e con

Elena Pau, voce

Alessandro Nidi, pianoforte

produzione La Fabbrica Illuminata – Il Crogiuolo

Parole e musica per un omaggio all’immenso poeta. Lucarelli racconta e ricorda il poeta e cineasta attraverso corsivi ed editoriali trovati in una soffitta della sua casa di famiglia a Mordano, per poi addentrarsi nell’Italia di quegli anni, intrisa di efferata violenza, e nelle dinamiche che hanno portato all’omicidio dell’intellettuale casarsese.

Martedì 4 Novembre

MEZZOSANGUE Viscerale Tour

Dopo l’uscita del suo nuovo album Viscerale, il rapper porterà sul palco i brani più recenti insieme ai pezzi che lo hanno reso celebre. Il suo stile diretto e senza compromessi, unito a testi profondi e sonorità potenti, rende ogni concerto un appuntamento importante per chi ama il rap trasgressivo.



Mercoledì 5 novembre

CIMINI in Magico Tour

Uno spettacolo full band con tanti ospiti e sorprese, in cui si potranno sentire dal vivo anche i brani del nuovo album alternati ai grandi classici del cantautore CIMINI. Una vera e propria esperienza collettiva, dove sarà possibile cantare e ballare tutti insieme, sognando un mondo migliore, quasi magico.

Giovedì 6 e Venerdì 7 Novembre 2025

I MINISTRI Aurora Popolare

Il trio, tra le rock band italiane piú longeve e fortunate, con alle spalle 7 album e 3 Ep, quasi vent’anni di carriera e di live d’impatto, porterà in tour un nuovo spettacolo e nuova musica.

