Cultura e spettacoli | 27 ottobre 2025, 16:54

In Galleria San Federico, la mostra fotografica Endless Titles di Sebastiano Pellion di Persano

Fino al 7 novembre

Durante l’Art Week torinese, lo store Aspesi di Torino si trasforma in uno spazio espositivo temporaneo per ospitare Endless Titles, una mostra del fotografo d’arte Sebastiano Pellion di Persano, tra i più amati da artisti e galleristi in tutta Europa, curata da Gianluigi Ricuperati.

La mostra allestita fino al 7 novembre, secondo l’idea del curatore, invita il pubblico a giocare con le parole e le immagini, in un dialogo continuo tra fotografia e linguaggio. Come nel celebre “caption contest” del New Yorker, i visitatori potranno dare voce al silenzio delle immagini, scrivendo il proprio titolo per le opere esposte.

