Durante l’Art Week torinese, lo store Aspesi di Torino si trasforma in uno spazio espositivo temporaneo per ospitare Endless Titles, una mostra del fotografo d’arte Sebastiano Pellion di Persano, tra i più amati da artisti e galleristi in tutta Europa, curata da Gianluigi Ricuperati.
La mostra allestita fino al 7 novembre, secondo l’idea del curatore, invita il pubblico a giocare con le parole e le immagini, in un dialogo continuo tra fotografia e linguaggio. Come nel celebre “caption contest” del New Yorker, i visitatori potranno dare voce al silenzio delle immagini, scrivendo il proprio titolo per le opere esposte.
lunedì 27 ottobre
domenica 26 ottobre
Cultura e spettacoli | 27 ottobre 2025, 16:54
In Galleria San Federico, la mostra fotografica Endless Titles di Sebastiano Pellion di Persano
Fino al 7 novembre
