27 ottobre 2025

Live il 10 e 11 ottobre

Pooh 60 - La nostra storia: il concerto all'Inalpi Arena nell'autunno 2026

60 anni di musica, di emozioni e di successi: nel 2026 i Pooh sono pronti a tornare per quello che sarà un attesissimo anno di festeggiamenti e sorprese per il traguardo da record del loro sessantennale, che li conferma tre le band più longeve e amate di sempre.

“Pooh 60 – La nostra storia” sarà una serie di importanti appuntamenti live per rivivere e celebrare insieme una carriera straordinaria, un tour speciale che toccherà 6 città con doppia data, anticipati da una doppia data 0, per un totale di ben 14 date nei palasport italiani.

 L'appuntamento a Torino è il 10 e l'11 ottobre 2026 all'Inalpi Arena. 

redazione

