Volley A1/F: La Monviso illude, poi si inchina a Novara

Battistoni in campo, una squadra determinata e attenta e un primo set vinto meritatamente. Gli ingredienti per fare punti con l’Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi c’erano tutti. Ma la Monviso Volley vince il primo set e poi non trova più il bandolo della matassa, con le ospiti che infilano tre set di fila e si prendono i tre punti.

Primo set

La Wash4green sfrutta la battuta di Davyskiba e va sul 4-1. Sempre la schiacciatrice bielorussa mette giù la palla del 9-5. Novara si rifà sotto, sfruttando due errori delle bande ‘monvisine’ e piazzando la palla a terra con Alsmeier (15-14). Le padrone di casa non si disuniscono ed è di nuovo Davyskiba con il secondo ace a rimettere 3 punti di distanza dalle rivali (20-17). La bielorussa sfrutta anche il muro ed è doppio set point (24-22). Dodson spara fuori il servizio, ma dopo un punto interminabile proprio Davyskiba mette giù il monster block decisivo (25-22).

Secondo set

Davyskiba continua a martellare con un terzo ace (4-3) e Sylves mette giù il primo tempo del 5-3. Dura poco perché Igiede e Ishikawa siglano la parità (5-5). Novara prende il largo sfruttando proprio il servizio della giapponese che piazza anche un ace (6-13). Le padrone di casa cercano di reagire, ma non riescono a invertire l’inerzia del parziale. Le ospiti conquistano 8 set point con un muro di Herbots su Davyskiba ed è Bonifacio a piazzare il 17-25, beffando Sylves sotto rete.

Terzo set

L’inizio è equilibrato. Ma le novaresi approfittano degli errori delle ‘monvisine’ che le fanno fuggire sul 4-7. La reazione tarda ad arrivare e così il divario cresce (5-10). La tendenza, però, si inverte. Le ospiti iniziano a sbagliare e le ragazze di coach Marchiaro si rifanno sotto (10-11). Novara ricomincia a picchiare dai 9 metri e mettere sotto pressione la ricezione (11-14). Bonifacio sigla il +4 (14-18) e il parziale prende una direzione precisa: 15-23. Il finale è la fotocopia del precedente: 8 set point, solo che Herbots chiude al primo.

Quarto set

Novara parte 0-2. Ma un monster block di Akrari porta il 3-3. Alsmeier piazza una parallela vincente e stoppa Malual per il 4-7. Herbots regala il +4 (8-12). Le ‘monvisine’ si portano più volte a ridosso delle avversarie, senza riuscire ad agganciarle. Malual fa una giocata sciagurata e regala il match (21-25).