Strisce pedonali sbiadite in via Lancia: “Rifarle con materiali resistenti”

Le strisce pedonali di via Lancia sono ormai quasi invisibili. È la denuncia contenuta in una interpellanza presentata da Davide Scanavino, capogruppo di Torino Bellissima in Circoscrizione 3, che chiede alla giunta circoscrizionale di intervenire con urgenza per garantire maggiore sicurezza agli attraversamenti.

In particolare, Scanavino segnala la situazione agli incroci con via Matilde Serao e via Guido Boggiani, dove la segnaletica orizzontale è “completamente sbiadita e quasi irriconoscibile”, come documentato anche da alcune fotografie.

Un rischio per i pedoni

“Una condizione che mette in pericolo soprattutto bambini, anziani e persone con difficoltà motorie - sottolinea il consigliere -, costretti ad attraversare senza una chiara visibilità da parte degli automobilisti”.

L’interpellanza ricorda come la segnaletica orizzontale sia un elemento essenziale per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti. In molte zone di Torino, negli ultimi mesi, si è già intervenuti per ridipingere delle strisce pedonali, ma non sempre con risultati duraturi (vedi il caso di piazza Rivoli): in diversi casi, infatti, la vernice spray utilizzata si è scolorita in breve tempo, rendendo necessario un nuovo intervento.

La richiesta alla Circoscrizione

Per questo motivo, Scanavino chiede alla Circoscrizione 3 di verificare lo stato attuale degli attraversamenti di via Lancia e di sollecitare gli uffici comunali competenti affinché si proceda al rifacimento completo delle strisce pedonali, raccomandando l’impiego di materiali resistenti e certificati, capaci di garantire maggiore durata nel tempo.