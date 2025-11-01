 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 01 novembre 2025, 08:55

La Mole illuminata in ricordo di Sergio Ricciardone: l’omaggio al fondatore del Club To Club

Il festival di musica elettronica si svolgerà per tutta la durata della art week

La Mole si è illuminata con questa scritta in ricordo del fondatore di Club To Club

La Mole si è illuminata con questa scritta in ricordo del fondatore di Club To Club

In loving memory of Sergio Ricciardone”. La Mole si è illuminata con questa scritta ieri sera in ricordo del fondatore di Club To Club. 

Venuto a mancare quest’anno a 53 anni al termina di una malattia Ricciardone è stato dal 2000 presidente di Xplosiva e direttore artistico del festival internazionale di musica elettronica che si sta svolgendo, come da tradizione, durante la art week. 

Ieri sera le luci del simbolo della città gli hanno reso omaggio mentre il festival proseguirà fino al 2 novembre. 

Chiara Gallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium