La Mole illuminata in ricordo di Sergio Ricciardone: l’omaggio al fondatore del Club To Club

La Mole si è illuminata con questa scritta in ricordo del fondatore di Club To Club

“In loving memory of Sergio Ricciardone”. La Mole si è illuminata con questa scritta ieri sera in ricordo del fondatore di Club To Club.

Venuto a mancare quest’anno a 53 anni al termina di una malattia Ricciardone è stato dal 2000 presidente di Xplosiva e direttore artistico del festival internazionale di musica elettronica che si sta svolgendo, come da tradizione, durante la art week.

Ieri sera le luci del simbolo della città gli hanno reso omaggio mentre il festival proseguirà fino al 2 novembre.